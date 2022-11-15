Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Орловским добровольцам передали 6 тонн гуманитарного груза. Посылку от орловцев доставили на место дислокации бойцов 10 танкового полка в район Волновахи.

Военнослужащим передали тушенку, чай, кофе, шоколад, каши, консервы, сахар, печенье, паштет, крупы и другие продукты питания, средства личной гигиены, медикаменты, перевязочные материалы, антисептики.

Также в посылку вошли носки, строительные и тактические перчатки, нижнее белье, стельки, шапки, термобелье, берцы, зимние костюмы, резиновые сапоги.

Вместе с тем бойцы получили спальные мешки, маскировочные сетки, 10 рулонов утеплителя, топоры, лопаты, печи буржуйки и тепловые пушки, бензопилы, рации, фонари, квадрокоптер и смартфон для управления, тепловизоры, генераторы и газовые баллоны.

- Хочу с гордостью сказать, что орловские парни сражаются как настоящие герои, достойные памяти своих доблестных предков, героической орловской земли. Проявляют мужество и отвагу в боях. Сегодня они, как и вся наша армия – единственный щит страны, который бережет и защищает мирную жизнь от тягот военного времени. И мы можем и должны им помочь, дополнительно поддержать, чтобы поскорее сказать «Мы победили!», - отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

По словам главы региона, бойцы 10 танкового полка уже начали перегруппировку и вскоре отправятся «вглубь» фронта.