Фото: Ольга Супонева

В Заводском районе Орла ряд домов остался без тепла и горячей воды из-за аварии. В отопительной сети обнаружилась течь, аварийная бригада борется с последствиями.

Как сообщили в городской администрации, авария произошла утром 15 ноября. Из-за течи отопления без тепла остались жители домов №53,63,65 по улице Комсомольской и дома №6б по улице Красина.

Также горячая вода отключена в доме № 77 по улице Комсомольской.

- Пуск котельной будет произведен после ликвидации аварийной ситуации в помещении «Орелфармацея», - отметили в горадминистрации.