Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области осудят экс-сотрудника УФСИН, действовавшего в преступной группе. Он сговорился с бывшим заключенным и двумя осужденными.

Делом занимались следственные органы. Расследование завершилось, четверых жителей региона обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие выяснило, что группа обманула одного из отбывающих наказание под предлогом помощи в снятия денег с банковского счета и зачисления их на счет исправительной колонии. Мужчина лишился 380 тысяч рублей.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ведомства.