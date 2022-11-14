Ребенок-инвалид из Орловской области получил лекарства после вмешательства прокуратуры

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Несовершеннолетний инвалид из Орловской области получил лекарства после вмешательства прокуратуры. Его вовремя не обеспечили препаратами.

Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Проверку представители надзорного ведомства провели после обращения мамы подростка из города Ливны. Он имеет инвалидность.

Прокурор обратился в суд с иском об обязании департамента здравоохранения Орловской области обеспечить несовершеннолетнего ребенка положенным лекарством и о взыскании морального вреда.

– Судом требования ведомства удовлетворены. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.