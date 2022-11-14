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В Орловской области крупно оштрафовали бухгалтера одной из школ. Она присвоила себе свыше 100 тысяч рублей.

Делом занимались следственные органы. Специалисты ведомства собрали доказательства для обвинительного приговора против главного бухгалтера Муравльской средней школы Троснянского района по статье «присвоение». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие установило, что женщина с 2019 по 2021 годы искажала сведения о зарплате, вносила их электронные реестры банковского обслуживания, а затем перечисляла себе. Всего ей удалось «заработать» более 103 тысяч рублей.

– Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.