Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле ремонтируют двенадцать дорог. Их протяженность – 11,5 километра.

О ходе выполнения работать зашла речь на совещании в областной администрации, которое провел губернатор.

На ремонт этих трасс выделили порядка 324 миллионов рублей. Всего на ремонтные работы дорожного полотна в областной столице направили 627 миллионов рублей из Дорожного Фонда.

На нескольких объектах работы уже завершены. Продолжается ремонт на улице Пионерской, срок сдачи перенесли на декабрь. В городе продолжается ямочный ремонт.

Три дороги отремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»: на улице Ломоносова, Максима Горького и Карачевском шоссе.

– На всех указанных объектах запланирован комплексный ремонт автомобильных дорог «от фасада до фасада» с обустройством пешеходной части, организацией велосипедных дорожек и озеленением. Гарантийный срок увеличен до 7 лет, - пояснили в пресс-службе областного правительства.