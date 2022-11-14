Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле при пожаре на улице Колхозной погиб пожилой мужчина. Трагедия случилась в доме на две семьи.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. Пожарные приехали, когда огонь полыхал внутри одной из частей дома. Ее площадь – 50 квадратных метров.

Зайдя внутрь, спасатели обнаружили тело мужчины 66-летнего мужчины. Причину пожара устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие выходные сотрудники МЧС выезжали на вызовы 24 раза. 17 из них они тушили пожары, 7 – помогали населению.

На дорогах Орловщины тоже было неспокойно. В Шаблыкино 22-летняя девушка с двумя пассажирами угодила в кювет. 15-летнюю девушку госпитализировали медики.