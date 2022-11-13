Мороз и снегопады придут в Орловскую область

В Орловскоую область на будущей нелнде придут морозы и снегопады. Публикуем подробный прогноз погоды в Орле на рабочую пятидневку 14-18 ноября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 14 ноября в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура плюсовая, на уровне 2-3 градусов. Ветер северо-западный 5 м/с, атмосферное давление на уровне 751 мм рт.ст.

Во вторник 15 ноября пасмурно, на термометрах от -3 ночью др +1 днем. Без осадков. Ветер южный 2 м/с, давление 746 мм рт.ст.

В среду 16 ноября небо затянуто тучами. Столбики термометров между отметками -1 в ночные часы и 0 днем. Ожидается снег, переходящий в дождь. Ветер северо-восточный, 4 м/с, давление опустится до 736 мм. рт.ст.

В четверг 17 ноября вновь пасмурно. Температура опустится до -5..-3 градусов, на город обрушится снегопад. Ожидается сильный шквалистый ветер 8-9 м/с северного направления. Давление на уровне 736 мм.рт.ст.

Похожая погода сохранится и в пятницу 18 ноября. Она будет пасмурной, морозной: ожидается-6..-4. Также будет идти снег. Давление на уровне 736 мм рт.ст., ветер северный 8 м/с.