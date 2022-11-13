Жителей Орла бунинка приглашает на литературную прогулку по городу

Литературная прогулка по городу состоится в Орле Фото: Ольга СУПОНЕВА

Жителей Орла библиотеке Бунина приглашает на литературную прогулку по городу. Желающие могут присоединиться к ней 18 ноября.

Прогулка по литературнымм местам пройдет в рамках заседания клуба "Орловский библиофил". Проведет экскурсию доктор филологических наук Алексей Кондратенко.

- У Орла сложилась своя литературная история и география. Улицы и площади города хранят память о многих классиках русской литературы. Всех желающих приглашают прогуляться вслед за знаменитостями по старинным улочкам исконно русского города, где прошло их детство и юность, о которых они вспоминали в дни славы и дни скитаний на чужбине, - рассказали в Бунинке.