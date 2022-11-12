Орловским бойцам передали буржуйки, продукты и медикаменты

Орловским бойцам передали необходимые вещи

Орловским бойцам передали из региона буржуйки, продукты и одежду. Посылку весом в 5 тонн собрали для военнослужащих жители Малоархангельского района.

Военные получили необходимые им вещи, доставил гуманитарный груз глава района Петр Матвейчук. Помимо печей, продуктов питания, термобелья и теплых вещей, из орловского края землякам передали полторы тонны медикаментов и квадрокоптер, о котором попросили сами бойцы. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Андрей Клычков.

- Мне приятно отметить, что на передовой нас знают как помогающий регион и регулярно обращаются за поддержкой. И это уже говорит о многом. Мы всегда на связи и стараемся оперативно помочь нашим воинам. Многие подразделения стали нам практически родными, - отметил глава региона.