Тысячи человек в Орле собрала акция "Мы вместе!"

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле накануне, 11 ноября, прошла патриотическая акция "Мы вместе!". Больше пяти тысяч горожан собрались на митинг-концерт в парке Победы.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Для орловцев выступили артисты ансамбля танца «Славица», КДЦ «Металлург», областного центра народного творчества и из других районов региона.

Фото: пресс-служба администрации Орла

- Непростые задачи стоят перед нашей Родиной: вновь встать на защиту Отечества, отстаивать интересы страны в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Наши бойцы не просто защищают наши территории и наших сограждан. Каждый день они рискуют самым дорогим – своими жизнями, чтобы дать шанс людям на мирное небо на родной земле без угроз и посягательств, - обратился к собравшимся Анатолий Костарев, председатель Орловской городской общественной организации ветеранов.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Подобные патриотические мероприятия сейчас проходят по всей России.