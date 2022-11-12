В Орле задержали женщину, собиравшуюся продать наркотики

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В Орле задержали 31-летнию женщину, которая собиралась сбыть десять пакетиков в «синтетикой». У нее полицейские изъяли почти пять граммов наркотика.

Оперативно-розыскные мероприятия на территории областного центра проводили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков. Полицейские задержали 31-летнюю жительницу региона. У нее оперативники нашли сверток, обернутый изолентой, а внутри него было десять пакетиков.

Все находки отправили на экспертизу. Она и показала, что в этих пакетиках находилось 4, 78 грамма синтетического наркотика. Запрещенное вещество женщина собиралась сбыть бесконтактным способом.

- В отношенииорловчанки следственной частью возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.