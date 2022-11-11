До конца года в Орле появятся обновят ливневки

В Орле продолжают благоустраивать ливневую канализацию. Новые дождеприемники уже установили у главного корпуса ОГУ, а также на пересечении Октябрьской и Ломоносова.

По информации городской администрации, в этом году дополнительные ливневки появятся на улице Комсомольской возле кинотеатра «Октябрь», в Пищевом переулке, а также между 139 и 151 домами по Московскому шоссе с дальнейшим подключением в сеть по улице Бурова. Ещё новые дождеприемники оборудуют между домами 72 и 76 по улице Героев Пожарных, а также на улице Картукова. Кроме того, проблема скопления осадков решится и возле Медицинского института на Тургенева. На улице Революции в месте провала в сетях установят новый колодец и заменят трубопровод.

Еще ливневки промоют на Наугорском шоссе в районе воинской части, на улицах Городской, 1-й Посадской и 3-й Курской.