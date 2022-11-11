В Орле временно изменятся маршруты общественного транспорта

. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле изменятся маршруты общественного транспорта. Это произойдет из-за перекрытия улицы Пионерской.

С 11 до 12 ноября движение транспорта будет запрещено на участке дороги от улицы Октябрьской и до улицы Лескова. Также с 13 по 14 ноября автомобили и маршрутки не смогут проехать от улицы Октябрьской до улицы Горького. В связи с этим изменятся маршруты автобусов и троллейбусов. Как в эти дни поедет общественный транспорт, рассказали в администрации Орла.

Так, городские автобусные маршруты будут двигаться следующим образом:

- маршрут №4 «Ул. Алроса - Госуниверситет-УНПК» - из Заводского в Советский район по улице Полесской и далее по маршруту;

- маршрут №10 «ОАО Северсталь-метиз - Наугорское шоссе» - из Советского в Северный район по улицам Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Полесской, Октябрьской и далее по маршруту;

- маршрут №12 «Пер. Бетонный - ул. Цветаева» - из Заводского в Советский район по улицам Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Полесской, Октябрьской;

- маршрут №27 «Наугорское шоссе - санаторий «Лесной» - из Северного в Советский район по улице Полесской; из Советского в Северный район – по улицам Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Полесской, Октябрьской и далее по маршруту.

Троллейбусы также поедут по другому пути:

- вместо троллейбусного маршрута № 6 «Автовокзал - ул. Горького» будут работать автобусы № 6T;

- маршрут №2 «Санаторий Лесной» - Госуниверситет-УНПК» будет осуществлять движение от санатория Лесного до завода Текмаш;

- маршрут №7 «Автовокзал - пер. Южный» будет осуществлять движение от автовокзала до Наугорского шоссе по улице Полесской.