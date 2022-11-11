МЧС предупредило жителей Орловской области о плохой погоде 12-13 ноября

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В грядущие выходные, 12-13 ноября, в Орловской области ожидается погода не из приятных. В МЧС предупредили: в регион придут шквалистые ветра. Публикуем подробный прогноз.

По сообщениям регионального гидрометценра, в субботу 12 ноября на территории нашей области облачное небо с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть с запада со скоростью 7-12, а временами и 15-18 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +2…+7 градусов, днем воздух прогреется до +6 ...+11°С.

В воскресенье 13 ноября преимущественно без осадков, облачность переменная. Ветер северо-западный ночью 8-13, местами до 17, днем 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, днем +6…+11 градусов.

В МЧС орловцев просят в непогоду быть бдительными и не забывать о правилах безопасности.

На будущей неделе, по предварительному прогнозу, ожидаются заморозки и снег.