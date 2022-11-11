Школьница из Орла победила в фестивале уличных мультфильмов. На творческий конкурс Маша Гнеушева прислала сценарий «Разноцветная мечта».

Фестиваль уличных мультфильмов прошел в Москве. Дети и подростки,которые занимаются мультипликационным творчеством, прислали на конкурс более 1200 анимационных лент. Свои работы они создавали с помощью обычного смартфона и простых приложений.

Помимо мультфильмов на разные темы,в этом году жюри оценило и работы юных сценаристов. В этой номинации победу одержала ученица орловской гимназии № 1 Маша Гнеушева. Режиссер-аниматор участвовала в творческом состязании с работой «Разноцветная мечта». В сценарии орловчанка описала историю встречи робота и обычной девочки. После этой встречи будущее обоих изменилось,а заветные мечты начали сбываться.

Как рассказали организаторы Фестиваля уличных мультфильмов, в этом году в нем поучаствовали юные мультипликаторы не только из России, а также из Беларуси, Армении, Киргизии и США.