Фото со страницы Андрея Клычкова Вконтакте

В Орле завершаются фасадные работы в строящейся школе на Зеленина. В ней будут учиться 1 225 человек.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в социальных сетях. Самую большую школу города возводят в рамках национального проекта «Образование». На строительство объекта и технологическое присоединение потратят свыше миллиарда рублей.

На сегодняшний день рабочие завершили строительство фундамента, кровельные и монолитные работы, установили ограждения, обустроили кательную. Сейчас идет работа по подаче тепла в помещение.

Подъезд к школе уже обустроен. На 75% завершены работы по устройству внутренних сетей: канализации, отопления, вентиляции и отопления. Сейчас специалисты укладывают плитку.

Напомним, недавно в Орле открылся детский сад на улице Ливенской. Он вместит 105 малышей. Сейчас в дошкольное учреждение зачислены 64 человека. На строительство потратили около 217 миллионов рублей.