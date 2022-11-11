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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 11:54

В Железнодорожном районе Орла иномарка сбила десятилетнюю девочку

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте
Нина СОКОЛОВА
В ДТП пострадала несовершеннолетняя

В ДТП пострадала несовершеннолетняя

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Железнодорожном районе Орла иномарка сбила десятилетнюю девочку

Школьница перебегала дорогу в неположенном месте и попала под машину.

Дорожно-транспортное происшествие с участием «Лифана» случилось вчера, 10 ноября, в обед. Подробности рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД.

Белым внедорожником управлял 22-летний орловец. Автомобиль ехал со стороны улицы 1-Курская в направлении улицы Емельяна Пугачева. Возле дома 56 по улице 5 августа иномарка сбила девочку десяти лет,которая решила перебежать через дорогу в неустановленном для этого месте.

В результате аварии, ребенок травмировался. Госпитализация девочке не потребовалась.