Фото: газета "Знамя труда"
Орловская область направила бронеавтомобиль участникам СВО. Он уже выполняет боевые задачи.
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на газету «Знамя труда». Перед отправкой на фронт, машину осмотрели.
– Командир боевого подразделения поблагодарил руководителя частного охранного предприятия Дмитрия Семенова за предоставленную машину, отметив, что она будет использоваться для выполнения служебных боевых задач по защите нашей Родины, - сообщили в пресс-службе правительства.
Вместе с бронированной машиной жители Должанского района передали очередной гуманитарный груз. В него вошли продукты, вещи, медикаменты, а также письма детей со словами поддержки бойцов.