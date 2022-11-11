Фото: газета "Знамя труда"

Орловская область направила бронеавтомобиль участникам СВО. Он уже выполняет боевые задачи.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на газету «Знамя труда». Перед отправкой на фронт, машину осмотрели.

– Командир боевого подразделения поблагодарил руководителя частного охранного предприятия Дмитрия Семенова за предоставленную машину, отметив, что она будет использоваться для выполнения служебных боевых задач по защите нашей Родины, - сообщили в пресс-службе правительства.

Вместе с бронированной машиной жители Должанского района передали очередной гуманитарный груз. В него вошли продукты, вещи, медикаменты, а также письма детей со словами поддержки бойцов.