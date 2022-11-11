Фото: orel-adm.ru

В Орле семьям участников спецоперации передали продуктовые наборы. В них вошли крупы, консервация, сыр и сладости.

Семьям орловцев, отправившимся на специальную военную операцию, продолжает оказывать посильную помощь городская администрация и Орловский социальный кластер. Так, кураторы, поддерживающие связь с семьями мобилизованных и добровольцев доставили их родным продуктовые наборы. Всего их получила 31 семья. Такие «коробки добра» были собраны социальным кластером.

По информации администрации Орла, состав продуктовых наборов обновили. В нем есть сахар, мука, рис и гречка, консервы, печенье. Теперь туда добавили сыр и мармелад с зефиром.

Сейчас в горадминистрации есть около 150 человек, которые курируют большее 400 семей орловских бойцов.