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Орловским пенсионерам расскажут про финансовую грамотность. Обучающие онлайн-занятия проведет Банк России.

Специалисты банка России проводят занятия по финансовой грамотности в онлайн-формате по всей стране. Наша область не стала исключением. На такие уроки приглашают жителей региона пенсионного и предпенсионного возраста.

- Пенсионеры научатся ориентироваться в банковских услугах, выбирать те продукты кредитных организаций, которые действительно им подходят, узнают, как отличить по-настоящему выгодные предложения от маркетинговых уловок, поймут, как противостоять мошенникам, - рассказали в орловском отделении Банка России.

Обучение проведут в формате вебинаров. Участники послушают лектора, ознакомятся с презентациями, посмотрят обучающие ролики и примут участие в интерактивных опросах. Кроме того, слушатели смогут задать все интересующие вопросы в чате. Онлайн-занятия продлятся до 16 декабря.