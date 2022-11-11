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НовостиОбщество11 ноября 2022 7:54

Еще несколько тонн гуманитарки отправила Орловская область военнослужащим

Малоархангельский район собрал посылку для бойцов весом в 4 тонны
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: orel-region.ru

Фото: orel-region.ru

Орловская область вновь направила гуманитарный груз бойцам, принимающим участие в спецоперации. Жители и предприниматели Малоархангельского района собарли посылку для военнослужащих весом в 4 тонны.

В эту посылку вошли вещи, нужные солдатам. Это продукты, печи-буржуйки, теплая одежда, батарейки. Также сформирован груз медикаментов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Кроме того, с помощью представителей бизнеса района был приобретен квадрокоптер, необходимый военнослужащим, выполняющим боевые задачи на передовой, - добавили в облправительстве.

Груз солдатам, находящимся на линии фронта, передадут сегодня, 11 ноября.