В Кондырева под Орлом дама на внедорожнике спровоцировала ДТП

В ДТП пострадал водитель отечественной легковушки Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В пригороде Орле, в деревне Кондырева, случилось ДТП с пострадавшим. Водитель на внедорожнике "Фольскваген Туарег" допустила столкновение с отечественной легковушкой "Иж".

Подробнее о происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции. Оно случилось утром 10 ноября, в десятом часу. За рулем иномарки была сорокалетняя женщина, она вела машину по улице Мира со стороны Речного переулка в сторону Бугристой. В районе дома №15 автомобиль столкнулся со встречной легковушкой "Иж".

Судя по фото с места происшествия, удар был достаточно сильным. Сама автоледи не пострадала, а вот 41-летний мужчина, управлявший легковым авто, получил ранения. Его доставили в больницу, понадобилась госпитализация, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошлые сутки в регионе полицейские зафиксировали 16 ДТП. В них пострадало 2 человека.