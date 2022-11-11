Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 ноября 2022 7:29

В Кондырева под Орлом дама на внедорожнике спровоцировала ДТП

После аварии на больничной койке оказался водитель легковушки "Иж"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В ДТП пострадал водитель отечественной легковушки

В ДТП пострадал водитель отечественной легковушки

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В пригороде Орле, в деревне Кондырева, случилось ДТП с пострадавшим. Водитель на внедорожнике "Фольскваген Туарег" допустила столкновение с отечественной легковушкой "Иж".

Подробнее о происшествии рассказали в региональной Госавтоинспекции. Оно случилось утром 10 ноября, в десятом часу. За рулем иномарки была сорокалетняя женщина, она вела машину по улице Мира со стороны Речного переулка в сторону Бугристой. В районе дома №15 автомобиль столкнулся со встречной легковушкой "Иж".

Судя по фото с места происшествия, удар был достаточно сильным. Сама автоледи не пострадала, а вот 41-летний мужчина, управлявший легковым авто, получил ранения. Его доставили в больницу, понадобилась госпитализация, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошлые сутки в регионе полицейские зафиксировали 16 ДТП. В них пострадало 2 человека.