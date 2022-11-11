Улицу Пионерскую в Орле перекроют в ночь с пятницы на субботу

Фото: Ольга Супонева Фото: Архив "КП"

В Орле в ближайшие выходные будет затруднено движение по Пионерской улице. Связано это с дорожным ремонтом: в ночь с пятницы на субботу, с 11 на 12 число, планируется перекрытие улицы.

Об этом сообщили в администрации Орла. Дорожникам нужно уложить на Пионерской второй слой асфальта, поэтому принято решение о попеременном перекрытии проезда.

- Ограничение продлится до 00.00 14 ноября, однако возможно и более раннее возобновление движения, - пояснили в администрации.

На Пионерской также продолжается работа по укладке тротуаров. Пока что они готовы на 30%. В ранее запланированный срок сдать улицу не получится: конец ремонта передвинули на 10 декабря.