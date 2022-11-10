Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Прибывших с Донбасса и Украины в Орловскую область проконсультировали полицейские. Выездные приемы провели сотрудники Управления по вопросам миграции в восьми районах региона.

Орловские полицейские регулярно посещают пункты временного размещения переехавших в регион жителей ЛДНР, Украины, Херсонской и Запорожской областей для консультативной помощи по правовым вопросам и приема документов.

В этот раз сотрудники Управления по вопросам миграции провели такие встречи в Орловском, Кромском, Дмитровском, Колпнянском, Должанском, Ливенском, Мценском и Новосильском районах.

- В ходе мероприятий каждому подбирается индивидуальный, наиболее оптимальный способ оформления документов. Сотрудники полиции приняли заявления о выдаче паспорта гражданина Российской Федерации от проживающих на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, принятых в состав Российской Федерации, - отметили в пресс-службе регионального УМВД.