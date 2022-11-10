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НовостиОбщество10 ноября 2022 13:44

На Ливенской в Орле открылся детский сад

Он примет 105 малышей
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба мэрии Орла

Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле открылся детский сад на улице Ливенской. Он примет 105 малышей.

Дошкольное учреждение для юных орловцев до трех лет открылось сегодня, 10 ноября. Сад был построен в рамках национального проекта «Демография». В саду есть современный пищеблок, физкультурный и музыкальный залы, помещение для дополнительного образования, медицинский кабинет и прачечная. Особое внимание уделено безопасности: в помещении установлена пожарная и охранная сигнализации.

Игрушки уже закуплены. В спальнях и других комнатах смонтировали теплые полы. Сейчас в детский сад зачислены 64 ребенка.

– Общий объем средств, предусмотренных на строительство превысил 217 миллионов рублей. На эти средства удалось создать современное пространство для детей, построены спортивные, прогулочные пространства. Особое внимание уделено безопасности малышей и созданию специальных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья, - сказал губернатор Андрей Клычков.