В Орловской области экс-сотрудник ФСИН проведет шесть лет в колонии за освобождение осужденных от наказания

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Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области. Мужчину признали виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки, а также мелком взяточничестве.

Следствие и суд установили, что бывший инспектор филиала по Железнодорожному району города Орла уговорил двоих осужденных убирать строительный мусор на территории филиала вместо обязательных работ. Они занимались этим несколько месяцев.

В ноябре и декабре 2019 года инспектор получил 70 тысяч рублей за освобождение пятерых орловцев от наказания. На предприятии он сообщил, что они понесли наказание, хотя на самом деле обязательными работами они не занимались.

– Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ Орловской области.