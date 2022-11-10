Фото: Нина Соколова

Орловец, снявший с карты работодателя 16 тысяч рублей, попал по уголовное дело. После увольнения мужчина оставил чужое платежное средство себе.

30-летний житель областного центра подрабатывал неофициально. Мужчина, нанявший его, выдал орловцу свою банковскую карту для оплаты необходимых расходов по работе. После увольнения чужое платежное средство осталось у бывшего работника. Про карту он вспомнил тогда, когда ему понадобились деньги. Оттуда он снял 16 тысяч рублей. Увидев списание со счета, владелец карты отправился в городской отдел полиции. По данному факту следователи завели уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Нашли похитителя сотрудники оперативно-сыскного отдела по камерам видеонаблюдения, установленных возле банкомата.

По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчина допрошен в качестве подозреваемого. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается.