Больше 17 тысяч орловцев оформили пособие на детей от 8 до 17 лет

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Более 17 тысяч орловцев оформили пособие на детей от 8 до 17 лет. За полгода семьям выплатили свыше одного миллиарда рублей.

Обращаться за пособием на детей от 8 до 17 лет жители региона начали с 1 мая текущего года. В отделении Пенсионного фонда за этот период приняли 42 305 заявлений. Обратиться за такой выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун. Пособие назначается по определенным критериям.

- Выплата назначается по принципам нуждаемости семьи. Основаниями для определения права являются ежемесячный доход семьи, не превышающий региональный прожиточный минимум на душу населения, соответствие требований к движимому и недвижимому имуществу. Заявитель и дети должны иметь гражданство Российской Федерации и постоянно проживать на территории страны, - уточнили в орловском отделении ПФР.

Размер выплаты может составить 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума ребенка в регионе. Так, орловским семьям с детьми могут выплачивать 6278 рублей, 9417 рублей или 12557 рублей соответственно.