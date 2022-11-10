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НовостиЗвезды10 ноября 2022 12:41

В Орле приостановили посещение музея ИЗО

С 7 ноября здание ремонтируют
Сергей Силаев
Музеи ИЗО закрыли на ремонт

Музеи ИЗО закрыли на ремонт

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле приостановили посещение музея ИЗО. С 7 ноября здание ремонтируют.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области. 1 июля 2022 года музею выделили 13,8 миллиона рублей на ремонт фасада и замену окон. О дате возобновления власти сообщат дополнительно.В обычном режиме продолжают работу картинная галерея и Мемориальная мастерская народного художника Курнакова.

Напомним, в Орловской области на ремонт учреждений культуры в 2022 году направили около 63 миллионов рублей. Планируется привести в порядок три сельских дома культуры, две детские школы искусств и два муниципальных музея.