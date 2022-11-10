В Орле продолжает работать цех по ремонту мусоросборочных контейнеров

.

В цехе, как рассказывает главный инженер компании Роман Субботин, бакам продлевают жизнь как минимум на год. По его информации срок эксплуатации одного контейнера составляет три года. И в первую очередь в открывшемся цеху начали ремонтировать баки, приобретенные в 2019 году.

Контейнеры после ремонта, по его словам, становятся как новые. Их моют, при необходимости выравнивают металлический корпус, меняют колеса, красят, наносят логотип компании и возвращают в строй.

С начала работы цеха к настоящему времени отремонтировано 887 контейнеров. До конца года планируется обновить еще 160.

«В среднем мы ремонтируем по 70 контейнеров в месяц, но планируем эту цифру увеличить до 80. И, в частности, уже за предстоящие ноябрь и декабрь запланировано ремонтировать по 80 баков. И тогда к новому году общая статистика по ремонту с начала работы цеха составит более тысячи контейнеров», - уточняет главный инженер.

«Решение открыть ремонтный цех при «Зеленой роще» было принято из практических соображений, поскольку это значительно сокращает затраты регоператора на покупку новых контейнеров. Что стало особенно целесообразно с того момента, когда существенно увеличилась доля контейнеров, которые приобретались на средства компании. В основном же их покупают и устанавливают муниципалитеты. Мы ремонтируем как раз контейнеры, которые приобретаем сами. Но также готовы оказывать услугу по ремонту и муниципалитетам, юридическим и физическим лицам. Об этом регоператор письменно уведомил глав муниципальных образований. В настоящее время с нами взаимодействуют Ливны, обращаются и представители юрлиц. Новые контейнеры стоят недешево, а ремонт позволяет экономить средства. Подробности на сайте УК «Зеленая роща», - поясняет Александр Муромский, директор управляющей компании «Зеленая роща».