Глава Орловского депздрава предложил орловцам проголосовать за место строительства поликлиники

Петчин попросил орловцев не тянуть с голосованием за место под строительство поликлиники

Глава Орловского депрздрава предложил орловцам проголосовать за место строительства поликлиники. Выбрать можно из трех вариантов.

На сайте городской администрации появилось видеообращение руководителя департамента здравоохранения Орловской области Игоря Петчина. Он попросил местных жителей отдать голос за один из вариантов строительства медучреждения.

– Уважаемые орловчане! Я предлагаю всем активно высказать свою позицию по выбору земельного участка, так как, если мы не определимся [с местом строительства новой поликлиники Железнодорожного района] в этом году, финансовые средства, предусмотренные федеральным бюджетом, могут быть сняты с Орловской области, - подчеркнул он.

Принять участие в голосовании могут горожане, зарегистрированные на «Госуслугах» и с подтвержденной записью в Орле. Уже проголосовали 1 200 человек. Голосование завершится 17 ноября.