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В Орловской области на ремонт учреждений культуры направили 63 миллиона рублей. Ремонтировали сельские ДК, школы искусств и музеи.

Об этом рассказал руководитель департамента транспорта Орловской области Алексей Субботин на совещании с главами муниципалитетов. В текущем году три сельских дома культуры, две детские школы искусств и два муниципальных музея приведут в порядок.

– Всего на выполнение работ по капитальному ремонту данных объектов предусмотрено 63,5 млн рублей, из которых 55,7 млн рублей федеральные средства. По всем объектам заключены контракты на выполнение работ, - отметил руководитель департамента.

В настоящее время отремонтированы четыре объекта: в Верховском, Залегощенском, Ливенском и Малоархангельском районах. Работы в Речицком сельского доме культуры, детской школе искусств Орловского района и Мценском городском краеведческого музея продолжаются.