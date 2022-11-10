Орловская область получила задание отправить 380 человек на военную службу

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Из Орловской области на военную службу должны отправиться в ноябре-декабре 380 человек. Такое задание регион получил на осенний призыв-2022.

Как рассказал замгубернатора Владимир Ивановский, с 1 ноября в регионе работает 27 муниципальных и одна областная призывная комиссия. Срочников призовут и отправят в армию до 15 декабря 2022. Посетило комиссии более 1200 человек, 715 призывников получили отсрочку по той или иной причине, более 200 человек от призыва освободили. Есть те, кто не явился по повестке: таких 38 человек.

Первые отправки срочников прошли 7 и 9 ноября, а завершающая запланирована на 15 декабря. Интересно, что есть районы, которые перевыполнили план по призыву: Хотынецкий, Знаменский, Малоархангельский и город Малоархангельск, Глазуновский, Свердловский, Покровский, Урицкий, Сосковский, Шаблыкинский.

Отметим, что срочников не будут привлекать для участия в боевых действиях в зоне СВО.