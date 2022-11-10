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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 10:00

Орловец ранил ножом знакомого в собственной квартире

Мужчина совершил преступление на алкогольной почве
Сергей Силаев

Орловец ранил ножом знакомого в собственной квартире. Мужчина совершил преступление на алкогольной почве.

Делом занимались следственные органы. Уголовное дело было заведено против 35-летнего жителя Мценска. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Следствие установило, что мужчина находился в августе 2022 года со знакомым в своей квартире. Они распивали спиртное. После возникшего конфликта 42-летний потерпевший получил несколько ударов ножом в живот, после чего сумел выбежать из квартиры. Медики оказали ему помощь.

Амчанин раскаялся в преступлении и полностью признал вину. Следствие собрало доказательство, дело передано в суд