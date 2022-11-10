До 20 декабря в Орловской области подготовят укрытия на случай ЧС

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото: Архив "КП"

В Орловской области укрытия на случай ЧС подготовят к 20 декабря. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков.

По словам главы региона, срок такой был обозначен по итогам учений по гражданской и территориальной обороне, которые завершились буквально на днях. В итоге принято решение, что крайним сроком, когда в порядок должны быть приведены бомбоубежища и подвалы, стала вторая половина декабря.

Андрей Клычков рассказал также, что в регионе перенастроили сирены оповещения на случай ЧС. Ранее орловцы жаловались, что их плохо слышно во время проверки. Жители некоторых районов и вовсе не услышали сигнал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предупрежден, значит вооружен: в Орле отработали действия на случай разрушений.

Учения прошли на энергосетях и хлебозаводе...(далее)