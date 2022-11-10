Орловский губернатор Клычков отправится в воинские части

Фото: orel-region.ru

Андрей Клычков навестит в воинских частях мужчин, мобилизованных из Орловской области. В поездку глава региона отправится в ближайшее время.

Об этом Клычков сам сообщил во время очередного прямого эфира, который он провел в социальной сети 9 ноября. Он отвезет орловцам посылки, собранные неравнодушными земляками.

- В субботу и в воскресенье буду работать по всем местам размещения наших мобилизованных. Привезу им то, что мы закупили: разгрузки, шапки, шарфы, дождевики, бензопилы, генераторы, коптеры, тепловизоры, пилы, лопаты, - все, что нам определено, в чем нуждаются ребята, - заявил губернатор.

Уже в ближайшие выходные в воинские части доставят посылки. Военнослужащим передадут резервные наборы вещей, чтобы те могли заменить предоставленные ранее.