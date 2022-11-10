Под Орлом "КАМАЗ" протаранил легковушку

. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области грузовик "КАМАЗ" протаранил отечественную легковушку. В ДТП пострадал один человек.

Авария произошла на дороге "Орел-Тамбов" 9 ноября. Примерно в половине четвертого часа дня, в районе 5 километра, 61-летний водитель на "Пятнадцатой" допустил столкновение с грузовиком, который двигался во встречном направлении. Большегрузный автомобиль врезался в правый бок легковушки.

- В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых одно ДТП с пострадавшим.