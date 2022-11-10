За убийство катаной житель Орла сядет на 14 лет

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

На 14 лет в тюрьму отправится 52-летний житель Орла за убийство катаной. Мужчина пронзил японским клинком своего знакомого во время ссоры в мае 2022 года.

Приговор по уголовному делу вынес суд. Сама кровавая драма разыгралась минувшей весной: мужчина был нетрезв, возник конфликт с его товарищем. В итоге орловец схватил катану и набросился на своего оппонента. Удар клинка пришелся в сердце, 36-летний мужчина погиб.

- Собранные следственными органамидоказательства послужили основанием для вынесения обвинительного приговора, который признан виновным в совершении убийства. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили "КП" в СУ СК РФ по Орловской области.