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НовостиПроисшествия10 ноября 2022 6:54

За убийство катаной житель Орла сядет на 14 лет

Отбывать наказание 52-летний орловец будет в колонии строгого режима
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

На 14 лет в тюрьму отправится 52-летний житель Орла за убийство катаной. Мужчина пронзил японским клинком своего знакомого во время ссоры в мае 2022 года.

Приговор по уголовному делу вынес суд. Сама кровавая драма разыгралась минувшей весной: мужчина был нетрезв, возник конфликт с его товарищем. В итоге орловец схватил катану и набросился на своего оппонента. Удар клинка пришелся в сердце, 36-летний мужчина погиб.

- Собранные следственными органамидоказательства послужили основанием для вынесения обвинительного приговора, который признан виновным в совершении убийства. Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили "КП" в СУ СК РФ по Орловской области.