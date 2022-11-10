В Орловской области утвердили порядок выплаты денег мобилизованным

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В Орловской области утвержден порядок выплат материальной поддержки мобилизованным землякам. Военнослужащие получат по 50 тысяч рублей, заявление подавать при этом не нужно, выплата будет единовременной.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Указ подписал губернатор. Данные о мобилизованных, чтобы выплата пришла без подачи заявления, предоставят военкоматы.

- Указанные денежные средства перечисляются платежным поручением на расчетный счет, открытый мобилизованным гражданином. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, - пояснили в облправительстве.