Чемпионат и первенство по каратэ пройдут в Орле 13 ноября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН Фото: Архив "КП"

В Орле в грядущие выходные пройдут чемпионат и первенство по всестилевому каратэ. Состязания развернутся 13 ноября.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, площадкой для спортивного соревнования станет "Гринн Центр". В наш город съедутся каратисты из разных уголков России, планируется, что за звание лучших поборются 200 человек.

- Спортсмены в возрасте 12-17 лет сразятся в дисциплинах: полный и ограниченный контакт, полный контакт в средствах защиты, ката, ката-соло, ката-ренгокай, - рассказали в пресс-службе.

Старт соревнований в 10.00 13 ноября.