Фото: orel-region.ru

Детский «Кванториум» в Орле переедет в новое здание на улице Горького. Технопарк расположится в здании бывшего танцевального клуба.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. На объекте уже находятся рабочие, они ведут ремонт.

– Мы провели все необходимые мероприятия по приобретению этого здания в собственность региона. Была подготовлена сметная документация, определен подрядчик. Стоимость объекта составит чуть более 70 млн рублей. Срок ввода в эксплуатацию – август 2023 года, - рассказал замгубернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Сегодня объект ремонтируют 25-30 человек. Демонтажные работы стартовали в сентябре, затем рабочие начали замену кровли, фасада и окон.

В новом здании расположатся лаборатории и цветные аудитории, зоны для разработки стартапов и музей. В технопарке останутся шесть направлений обучения: Автоквантум», «Аэроквантум», «Биоквантум», «Промробоквантум», «IT-квантум» и «Хайтек-цех», не исключено появление новых.