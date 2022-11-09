В Орле состоится чемпионат области по бадминтону. Соревнования пройдут 12-13 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области. Спортивное мероприятие состоится а легкоатлетическом манеже училища Олимпийского резерва. Победители и призеры будут определены в пяти разрядах: одиночном – мужском и женском и парном – мужском, женском и смешанном.

В первый день, 12 ноября, соревнования стартуют 10.00. В это время начнутся игры в мужском и женском одиночном разряде. В 13.30 пройдут встречи у мужском и женском парных разрядах, в 16.30 – а смешанном до полуфиналов. 13 ноября планируются полуфиналы по всех разрядах в 10.00, в 11.00 – финалы.

Систему проведения соревнований определят после окончания подачи заявок, исходя из количества участников. Зарегистрироваться на соревнования можно на сайте до 17.00 10 ноября.