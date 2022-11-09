В Орловской области оштрафовали комбикормовый завод за хранение ветеринарных лекарств

Фото: Ольга Супонева

Комбикормовый завод из Орловской области заплатит штраф за хранение ветеринарных препаратов. Предприятие не имело лицензии.

Совместную внеплановую проверку провели сотрудники прокуратуры и управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Специалисты установили, что с апреля по август 2022 года завод хранил ветеринарные лекарства. В итоге, 76 килограммов ветеринарных препаратов было изъято, в отношении предприятия составили протокол об административном нарушении.

– В октябре 2022 года решением суда Комбикормовый завод привлечен к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией 76 кг лекарственных средств для ветеринарного применения, - сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.