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НовостиОбщество9 ноября 2022 8:10

В Орловской области оштрафовали комбикормовый завод за хранение ветеринарных лекарств

Предприятие не имело лицензии
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

Комбикормовый завод из Орловской области заплатит штраф за хранение ветеринарных препаратов. Предприятие не имело лицензии.

Совместную внеплановую проверку провели сотрудники прокуратуры и управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Специалисты установили, что с апреля по август 2022 года завод хранил ветеринарные лекарства. В итоге, 76 килограммов ветеринарных препаратов было изъято, в отношении предприятия составили протокол об административном нарушении.

– В октябре 2022 года решением суда Комбикормовый завод привлечен к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией 76 кг лекарственных средств для ветеринарного применения, - сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.