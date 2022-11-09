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На Орловщине пройдет конкурс любительских театров. Фестиваль продлится в регионе с 10 по 13 ноября.

Фестиваль-конкурс «АЛЬМА МАТЕР- 2022» организовывает Орловский государственный институт культуры. Торжественно мероприятие откроют 10 ноября, а завершится оно 13 ноября. В конкурсную программу войдут различные спектакли, конкурс чтецов, музыкально – драматический перфоманс.

Свое творчество и мастерство зрителям продемонстрируют театральные студии Орловской области, Брянска, Курска, Старого Оскола, Тулы и Дятьково.

По информации пресс-службы областного Правительства, также пройдут мастер-классы «Развитие психофизических качеств актера как фундамент становления общей пластической культуры тела», «Актерское мастерство. Природа чувств».

КОГДА? ГДЕ?

10 ноября, 14.00

ул. Лескова, 15 (зал Центра креативных индустрий ОГИК)

(12+)