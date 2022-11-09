На Емлютина в Орле легковушка сбила девятилетнюю девочку на переходе

В ДТП пострадал ребенок Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле легковой автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. ДТП случилось 8 ноября на улице Емлютина.

Подробнее о произошедшем рассказали в региональном Управлении ГИБДД. Все случилось около восьми вечера. За рулем иномарки "Рено Сандеро" было 38-летняя женщина. Она вела автомобиль по улице Емлютина со стороны Зеленина. В районе дома №2, прямо на нерегулируемой зебре, под колеса попала девятилетняя девочка, которая переходила дорогу вместе с мамой.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы