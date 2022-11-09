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Более 50 тысяч орловцев не смогут выехать за пределы России. Ограничения жители региона получили из-за долгов.

За девять месяцев текущего года судебные приставы составили на орловских должников свыше 50 тысяч исполнительных производств. Так недобросовестные жители региона и получили временное ограничение на выезд из страны.

- Размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей, за исключением некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда. В таких случаях минимальный порог для вынесения ограничения составляет сумму в десять тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе Управления ФССП по Орловской области.

После ограничения выезда орловцы погасили свои задолженности на сумму более чем 54 миллиона рублей.