Фото: orel-region.ru

Орловская область собирает очередную посылку для 10-го танкового полка. Орловцам, находящимся на службе, доставят необходимое оборудование и теплые вещи.

О том, что мэрия готовит новую посылку для танкового полка, в котором служат жители региона, сообщил губернатор Андрей Клычковв прямом эфире в соцсетях.

- На данный момент мы оперативно оплатили счета и заказали тепловые пушки, два дизельных генератора, квадрокоптер, 3 тепловизора, рации, фонари, тактические перчатки, медикаменты, газовые баллоны, систему видеонаблюдения ночного видения, маскировочные сетки, печи-буржуйки, лопаты, бензопилы. Традиционно включены в списки теплые вещи и продукты питания, - рассказал глава региона.

Груз планируют собрать за неделю и доставить до места назначения. По-прежнему посылку для орловских бойцов желающие могут передать в специальные пункты. Также Андрей Клычков рассказал, что Минобороны снабдит мобилизованных зимней одеждой и аптечками.