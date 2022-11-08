Орловский губернатор Андрей Клычков прокомментировал покупку квартиры в Москве

Кадр из видео vk.com/klychkov_andrey_official Фото: скриншот

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал покупку квартиры в Москве. Глава региона ответил на вопросы орловцев в соцсетях.

На днях издание FLB опубликовало информацию о приобретении орловским губернатором жилья в одном из жилых комплексов столицы, причем по заниженной цене. 7 ноября во время прямого эфира Вконтакте Андрей Клычков отметил, что нет никаких секретов в приобретении этой недвижимости.

- Существуют порядки для предоставления жилья. Я на себя оформляю недвижимость, чтобы ее в декларациях указывать, а мне говорят что что-то не так, - заявил губернатор.

Он попросил орловцев не фантазировать.

- Какие здесь секреты? В рамках дохода, - прокомментировал Клычков приобретение квадратных метров.