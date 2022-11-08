Прохожая украла у пенсионерки деньги со счета Фото: Нина СОКОЛОВА

Пенсионерка из Орла лишилась сбережений после настройки телефона. Помочь с мобильником она попросила прохожую.

Пожилая жительница областного центра не смогла разобраться с настройками своего мобильного телефона. За помощью она обратилась на улице к прохожей, которая с радостью согласилась. После этого, пенсионерка увидела, что с ее счета ушли десять тысяч рублей. Тогда она пошла в отдел полиции по Заводскому району.

Поиском мошенницы занялись оперативники. Счет, на который перевели деньги пенсионерки, отследили. Оказалось, что он принадлежит знакомому той самой прохожей. Так сотрудники полиции и вышли на 26-летнюю орловчанку. Девушка во всем призналась.

- По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество). Расследование продолжается. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.